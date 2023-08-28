Определен шорт-лист Литературной премии им. Бажова

28.08.2023
Определен шорт-лист XXIV Общенациональной литературной премии им. П.П. Бажова.
В шорт-лист вошли авторы из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Узбекистан, Израиль, Казахстан, передает
ТАСС.
По словам председателя правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Бориса Долинго, в этом году на фестивале серьезно представлены зарубежные страны, помимо российских литераторов.
«У нас было всего 556 работ [заявлено на конкурс]. <...> Объявим [победителей] на фестивале [Бажова] в октябре: 12-15 [октября] состоится наш фестиваль», — приводит агентство слова Долинго.
В шорт-лист в номинации «Мастер. Проза» вошли 18 авторов, в том числе Кирьят Шмона из Израиля, Стара-Загора из Болгарии, писатели из Санкт-Петербурга, Череповца, Москвы, Екатеринбурга и других городов.
Фото: Pixabay.com