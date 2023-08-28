В возрасте 67 лет скончалась актриса Арлин Соркин

28.08.2023

В возрасте 67 лет скончалась актриса Арлин Соркин
На 68-м году жизни скончалась американская актриса Арлин Соркин.

О кончине артистки сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Сообщается, что артистка скончалась в четверг, 24 августа, в результате продолжительной болезни.

Арлин Соркин известна по комиксам DC — она подарила голос персонажу Харли Квин.

Актерская карьера Арлин Соркин началась в 1980-х годах. Актриса снималась в сериале «Дни нашей жизни», озвучивала мультсериал «Новые приключения Бэтмена», «Статический шок», «Лига справедливости».


Фото: Pixabay.com