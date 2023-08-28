В возрасте 67 лет скончалась актриса Арлин Соркин

На 68-м году жизни скончалась американская актриса Арлин Соркин.



О кончине артистки сообщает журнал The Hollywood Reporter.



Сообщается, что артистка скончалась в четверг, 24 августа, в результате продолжительной болезни.



Арлин Соркин известна по комиксам DC — она подарила голос персонажу Харли Квин.



Актерская карьера Арлин Соркин началась в 1980-х годах. Актриса снималась в сериале «Дни нашей жизни», озвучивала мультсериал «Новые приключения Бэтмена», «Статический шок», «Лига справедливости».









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