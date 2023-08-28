Стартовали съемки сериала «Граница миров» для СТС

28.08.2023

Стартовали съемки сериала «Граница миров» для СТС
СТС запустил в производство новый сериал.

Проект получил название «Граница миров», передают «Новости кинопроизводства».

Сериал включает 17 эпизодов. По информации канала, проект, скорее всего, будет ориентирован на комедийный формат СТС.

Режиссером сериала выступит Александр Богуславский, снявший ранее проекты «За гранью реальности» и «Эбигейл». Производством проекта занимается компания Black Box Production.

Подробности о проекте — сюжет и актерский состав — пока не разглашаются.


Фото: Pixabay.com