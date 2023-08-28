Disney отменила сериал «Хроники Спайдервика» из-за забастовок

Американская студия Disney отменила сериал «Хроники Спайдервика» после продолжительной работы над проектом.



Сериал остановлен из-за продолжающейся в США забастовки актеров и сценаристов.



Основанный на книгах Тони ДиТерлицци и Холли Блэк фильм был запущен в производство и должен был включать восемь эпизодов, повествующих о жизни семейства Грейс, переехавшего в дом на окраине города. Главный герой находит дневник Артура Спайдервика и входит вместе с ним в другую реальность.



Из-за забастовок Гильдии сценаристов и актеров в США поставлены на паузу и отменены ряд проектов. В их числе фильм «Бэтгерл», который был отснят почти полностью.









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