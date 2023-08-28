Disney отменила сериал «Хроники Спайдервика» из-за забастовок

Актерский состав картины пока держится в секрете.
В рамках акции прошли показы российских и зарубежных картин, советской классики, фильмов-лидеров оте...
Сериал, основанный на книгах Тони ДиТерлицци и Холли Блэк, был запущен в производство и должен был в...
Мероприятие прошло с 25 по 27 августа в Историческом сквере Екатеринбурга.
Картина собрала 101,3 млн рублей за минувшие выходные.
Актерский состав картины пока держится в секрете.
В рамках акции прошли показы российских и зарубежных картин, советской классики, фильмов-лидеров оте...
Сериал, основанный на книгах Тони ДиТерлицци и Холли Блэк, был запущен в производство и должен был в...
Мероприятие прошло с 25 по 27 августа в Историческом сквере Екатеринбурга.
Картина собрала 101,3 млн рублей за минувшие выходные.
Режиссером картины в жанре ужасов выступил Винсент Грэшоу.
«Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта», — сказал режиссер.
Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Apple TV+, пишет «Культуромания». ...
Новая комедия рассказывает о молодом стендап-комике, приехавшем покорять столицу, сообщает «Культу...
В этом году 32-й фестиваль представит четыре конкурсные программы, сообщает KUBAN.KP. ...
Постановка прошла на высоте 1050 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля ...
Балерина служила Большому театру до последних дней и навсегда останется частью его истории, сказал...
Российское кино пользуется особым успехом в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, ОАЭ и Турции, а ...
Музыкальный критик Бабичев в беседе с NEWS.RU составил список лучших мюзиклов в истории. ...
Деревянное судно-музей «Пилигрим», копия парусника XVII века, прибыло во Владивосток в рамках круг...
Он состоится в культурном центре «Новослободский». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком». ...
Министр культуры РФ в своем Telegram-канале поздравила всех с праздником, а также поблагодарила за...
В подвале букиниста в Великобритании спустя 60 лет нашли оригинальный эскиз иллюстратора Эрнеста Ш...
28.08.2023