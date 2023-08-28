Disney отменила сериал «Хроники Спайдервика» из-за забастовок

28.08.2023

Disney отменила сериал «Хроники Спайдервика» из-за забастовок
Американская студия Disney отменила сериал «Хроники Спайдервика» после продолжительной работы над проектом.

Сериал остановлен из-за продолжающейся в США забастовки актеров и сценаристов.

Основанный на книгах Тони ДиТерлицци и Холли Блэк фильм был запущен в производство и должен был включать восемь эпизодов, повествующих о жизни семейства Грейс, переехавшего в дом на окраине города. Главный герой находит дневник Артура Спайдервика и входит вместе с ним в другую реальность.

Из-за забастовок Гильдии сценаристов и актеров в США поставлены на паузу и отменены ряд проектов. В их числе фильм «Бэтгерл», который был отснят почти полностью.


Фото: Pixabay.com