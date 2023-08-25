Международный кинофестиваль Lendoc Film Festival открылся в Петербурге

IV Международный фестиваль нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) начался в Санкт-Петербурге премьерой фильма «Аромат дыни в Самарканде» от узбекского режиссера Али Хамраева. Об этом сообщил директор открытой киностудии «Лендок» и МКФ LEFF Алексей Тельнов, передает Об этом сообщил директор открытой киностудии «Лендок» и МКФ LEFF Алексей Тельнов, передает ТАСС





Открытие фестиваля прошло в Белом зале киностудии «Лендок» с музыкальным выступлением Мурата Кабардокова и Клевер квартета, после чего зрители смогли насладиться просмотром фильма «Аромат дыни в Самарканде», рассказал Тельнов.





Он также напомнил, что с 25 по 29 августа зрители смогут бесплатно посмотреть более 30 фильмов на нескольких площадках в Петербурге. Ранее Марина Озеренчук, программный директор МКФ LEFF, сообщала, что в этом году на фестивале будут показаны 31 фильм из 12 стран. Среди них десять участвуют в основном игровом конкурсе, 14 — в неигровом конкурсе, а еще семь картин будут представлены в рамках внеконкурсной программы Lendoc Panorama. Кинопоказы пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга, включая киностудию «Лендок», кинотеатры «Аврора», «Дом кино» и «Родина», а также киноцентр «Ленфильм».





Lendoc Film Festival впервые объявил о международном конкурсе, который состоится в 2023 году, и уже получил более 200 заявок из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Армению и Кыргызстан. В программу IV Международного кинофестиваля LEFF вошли 24 фильма, среди которых 3 мировые премьеры, 2 российские премьеры и 4 дебютные работы.





В неигровом конкурсе были отобраны 14 документальных фильмов из России, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана. Среди них есть мировые премьеры и дебютные работы выпускников ВГИК и СПБГИКИТ. В программе также представлены фильмы учеников Александра Сокурова, включая «Vad'd'a. Мытарства» от режиссера Никиты Добрынина и «Хороший доктор» от режиссера Сергея Лукьянченко.









Фото: кадр из фильма «Аромат дыни в Самарканде»



