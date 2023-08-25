Южносахалинцы смогут посетить выставку «Залив счастья» по случаю Дня города

В рамках празднования Дня города в Южно-Сахалинске будет организована выставка, посвященная 210-летию со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского — выдающегося русского мореплавателя. Подробности приводит пресс-служба Сахалинского областного художественного музея на официальном сайте.





День города южносахалинцы отмечают 9 сентября. Церемония открытия выставочного проекта «Залив счастья» состоится 6 числа в 17:00 в выставочном зале детской художественной школы Южно-Сахалинска. Выставка будет представлять живопись, графику, скульптуру из коллекций Сахалинского областного художественного музея и Корсаковского муниципального историко-краеведческого музея, а также дворянский костюм конца XIX века из частной коллекции народного мастера Союза художников России Л. Варшавской.





Геннадий Иванович Невельский, легендарный адмирал российского флота и неутомимый исследователь, значительно расширил границы России, добавив в ее просторы территории Приамурья и Приморья. Он доказал доступность Сахалина и устья Амура для морского судоходства. Художники не могли не отразить яркую личность Невельского и его важное достижение в истории страны.





Московский художник В. Владыкин создал серию живописных работ, посвященных экспедиции Невельского. На одной из них изображен транспорт «Байкал», который использовался в путешествии. В штурманском натюрморте можно увидеть инструменты мореплавателя: карту, линейки, измерительные приборы, компас.





Живопись Р. Былинской и В. Дубинчика дополнят представление о исследовании и жизни острова в то время. А сложная живописная композиция художника В. Светлицкого покажет важность и торжественность основания Г.И. Невельским первого военного поста на Сахалине.









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