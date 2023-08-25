Лицо Виторгана заменит нейросеть во втором сезоне сериала «Контакт»

Второй сезон популярного сериала «Контакт», где Максим Виторган исполнял роль мужа Равшаны Курковой, вызвал недовольство у зрителей. Недавно телеграм-каналы обратили внимание на то, что актера заменили на дипфейк — нейросетевую технологию, которая создает искусственное изображение.





Оказалось, что в уже отснятых сценах использовали дипфейк для замены Максима Виторгана, а его имя было удалено из титров. Сам актер поделился своими мыслями об этом в своем аккаунте в соцсетях, отметив, что его роль в сериале была значительной и важной для сюжета. Он также предположил, что создатели сериала хотели полностью удалить его персонажа из проекта.





Замена актера на дипфейк вызвала разный отклик среди зрителей. Они выразили мнение, что такая замена влияет на атмосферу и целостность сериала, а также оказывает влияние на восприятие персонажей и сюжета.









Фото: кадр из сериала «Контакт»