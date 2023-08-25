Режиссеры и актеры рассказали о съемках поцелуев в кино

Когда на экране возникают «страстные» сцены, невозможно обойтись без поцелуев. Иногда эти моменты настолько чувственные, что зрители начинают обсуждать новый звездный роман. Но как на самом деле снимаются такие сцены? Авторы Иногда эти моменты настолько чувственные, что зрители начинают обсуждать новый звездный роман. Но как на самом деле снимаются такие сцены? Авторы РИА Новости рассказали об этом.





Режиссер фильма «Сквозь время» Александр Богуславский говорит, что хотя дубль может длиться минуту, в финальную версию фильма попадают только лучшие секунды. Он относится к поцелуям на съемочной площадке достаточно спокойно и заставляет актеров целоваться гораздо дольше, чем нужно в первом дубле, чтобы они привыкли друг к другу. После этого все идет гладко.





На съемках сцены с поцелуем может потребоваться до 20 дублей. Даня Киселев, который снимался в сериалах «Разрешите обратиться», «Жена олигарха» и «Райцентр», объясняет, что в среднем на одну сцену приходится пять кадров, и на каждый из них делают два-четыре дубля.





Актриса Анастасия Ильинская, известная по сериалу «За полчаса до весны» и драме «Дыхание», подчеркивает, что химия между партнерами на съемочной площадке совсем не такая, как в обычной жизни.









Фото: кадр из фильма «Сквозь время»