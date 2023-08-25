РЕН-ТВ представит телевизионную премьеру сериала «Библиотекарь» 27 августа

На канале РЕН-ТВ 27 августа состоится телевизионная премьера сериала «Библиотекарь». Главную роль в нем сыграл Никита Ефремов.





В основу сюжета сериала легла книга Михаила Елизарова. В ней идет рассказ об участниках читален, которые борются за книги с волшебными свойствами. Избранный, которого играет Ефремов, должен объединить силы всех книг и найти главную — книгу Смысла.





РЕН-ТВ покажет сразу все серии сериала. Начало показа в 14:40.





В «Библиотекаре» также снялись Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин и другие актеры. Снял сериал автор «Триггера» Игорь Твердохлебов.









Фото: кадр из сериала «Библиотекарь»