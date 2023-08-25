РЕН-ТВ представит телевизионную премьеру сериала «Библиотекарь» 27 августа

Премьера фильма состоится 14 февраля 2025 года.
Главную роль в нем сыграл Никита Ефремов.
Производством продолжения займется компания «Вселенная кино». ...
За год выйдут 25 оригинальных сериалов, 38 сериалов, созданных совместно с телеканалами, 15 документ...
Главные роли в фильме сыграли Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров и дру...
Премьера фильма состоится 14 февраля 2025 года.
Главную роль в нем сыграл Никита Ефремов.
Производством продолжения займется компания «Вселенная кино». ...
За год выйдут 25 оригинальных сериалов, 38 сериалов, созданных совместно с телеканалами, 15 документ...
Главные роли в фильме сыграли Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров и дру...
Актер рассказал, что продюсеры считают «заштампованными» тех артистов, которые долго исполняли одну ...
Мероприятие «Есть! Фест» планировалось провести с 2 по 3 сентября.
Выставки планируется провести осенью.
По телевидению и в Сети мероприятие посмотрели миллионы человек.
Сериал станет новой работой режиссера Егора Анашкина, ранее снимавшего такие проекты, как «Шаляпин»,...
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Программа вечера получила название «Все в этой музыке, ты только улови».
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Жители Истры услышали новую песню Uma2rman в исполнении Сергея Кристовского на концерте ко Дню госуд...
Союз театральных деятелей России предрек изменения конкурсной программы премии «Золотая маска».
Актер Иван Охлобыстин представил свое новое произведение «Великая Тушинская зга», сказку про подрост...
Гендиректор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров в преддверии Дня российского кино рассказал, как...
25.08.2023