Wink продлил сериал «Ухожу красиво» на второй сезон

Стрим-сервис Wink продлил комедийную драму «Ухожу красиво» на второй сезон.



Производством продолжения займется компания «Вселенная кино».





В сериале идет рассказ о сотруднике полиции, который узнает о своем неизлечимом заболевании. Герой решает пойти на риск на работе, чтобы погибнуть при исполнении.





Режиссером второго сезона останется Михаил Поляков. Главные роли в проекте играют Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Нодари Джанелидзе, Алексей Макаров и другие актеры.





Премьера второго сезона сериала «Ухожу красиво» ожидается в 2024 году.









Фото: кадр из сериала «Ухожу красиво»