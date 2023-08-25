Актер Александр Мартынов рассказал об отсутствии работы после «Универа»

Актер Александр Мартынов, известный по ситкому «Универ», рассказал о сложностях с поиском работы после сериала.



По его словам, роль Валентина Будейко навредила его карьере.





«Перестали звать куда-либо. До меня долетали истории, якобы у меня появилась корона, и я "дорого стою"», — отметил Мартынов в интервью YouTube-каналу PROЖизнь.





Актер рассказал, что продюсеры считают «заштампованными» тех артистов, которые долго исполняли одну и ту же роль. Мартынов же считает, что хорошо сыграл в сериале, и видит в суждении продюсеров несправедливое отношение.





Ранее стало известно о съемках продолжения сериала «Универ». Сериал выйдет с подзаголовком «13 лет спустя». К своим ролям вместе с Мартыновым вернутся Эдуард Кузьмин, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская.









Фото: кадр из сериала «Универ»