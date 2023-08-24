Работы Кандинского и Рубцова можно посмотреть в Новой Третьяковке с 25 августа

Более 80 произведений живописи и графики Александра Рубцова, Василия Кандинского и Яна Ционглинского представлены на выставке «Под солнцем Карфагена. Александр Рубцов» в Новой Третьяковке. Экспозиция открыта для посещения с 25 августа, передает ТАСС.





Выставка демонстрирует работы художников, посвященные регионам Туниса, Северной Африки, странам Магриба, Парижу, Италии, Испании. Она является пятой выставкой Рубцова в России и третьей в Новой Третьяковке.





В экспозиции представлены пейзажи Парижа, испанских городов, Туниса и национального колорита арабских стран. Картины Рубцова отличаются особенным использованием света, что привлекло внимание французских критиков и принесло ему звание «художник света».





Также в выставочном проекте присутствует одна работа Василия Кандинского из частной коллекции тунисского коллекционера Меди Дусса. Он более 40 лет живет в России и надеется создать музей, посвященный творчеству Александра Рубцова.





Выставка «Под солнцем Карфагена. Александр Рубцов» стала частью серии проектов, целью которых является знакомство зрителей с творчеством российских художников, оказавшихся за рубежом.