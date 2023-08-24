Флоренс Пью рассказала об извинениях Нолана за ее роль в «Оппенгеймере»

Актриса Флоренс Пью заявила, что режиссер Кристофер Нолан извинился перед ней, прежде чем предложить ей небольшую роль в фильме «Оппенгеймер». Она написала об этом в соцсетях 23 августа.





«Крис хотел, чтобы я понимала, что это будет небольшая роль. Он сказал, что поймет, если я не захочу ее принимать», — призналась актриса.





Она подчеркнула, что для нее не имеет значения размер роли. Пью ответила Нолану, что она согласилась бы даже на «готовку кофе в кафе в конце зала».





«Я помню, как он извинялся. Я сказала: "Пожалуйста, не делай этого"», — заключила Пью.





В фильме «Оппенгеймер» Флоренс Пью сыграла романтический интерес Оппенгеймера — психиатра Джин Тэтлок. В Индии, Бангладеш и Индонезии была цензурирована сцена между актером Киллианом Мерфи и Флоренс Пью для показа в кинотеатрах.





«Оппенгеймер» — это биографический фильм об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере (Киллиан Мерфи). В фильме также снялись Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана, Джош Хартнетт. Премьера фильма в мире состоялась 21 июля 2023 года.









Фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»