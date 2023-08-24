В Милане простились с Тото Кутуньо

В итальянском Милане завершилась заупокойная служба по певцу и композитору Тото Кутуньо.



Артист скончался во вторник, 22 августа, в результате продолжительной болезни.



Прощание с певцом проходило в церкви Святых Нерея и Ахиллея в Милане. Проститься с Кутуньо пришли несколько сотен человек, в том числе эстрадные певцы Джанни Моранди и Пупо.



«Великий друг, великий человек и великий артист», — сказал Моранди по прибытии на церемонию.



Траурная церемония завершилась длительными аплодисментами, а возле стен церкви поклонники певца стали петь хит Кутунью L’italiano.









Фото: скриншот видео