В Оренбурге пройдет XVI кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»

В Оренбурге пройдет Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард».



Киносмотр пройдет в Оренбурге в шестнадцатый раз. В этом году отборочная комиссия посмотрела 444 фильма. В лонг-лист международного конкурса вошли 103 фильма, в Открытом российском конкурсе «Сплетенные параллели» заявлено 87 картин. В программу короткого метра «Шаг» поступило 254 работы.



В программу фестиваля, помимо киносмотра, вошли культурные мероприятия, которые пройдут в Бузулуке, Бузулукском районе и Соль-Илецке. В рамках фестиваля пройдут встречи с кинорежиссерами, актерами, мастер-классы для молодежи, подготовлена детская программа.



В этом году почетными гостями фестиваля стали народный артист России Сергей Маковецкий и народная артистка России Светлана Крючкова.



В состав жюри конкурса вошли представители киноиндустрии из России, Египта, Беларуси, Южной Кореи, Вьетнама.



Традиционно на фестивале состоится церемония награждения. Будут вручены призы: «За вклад в киноискусство», «Приз президента фестиваля», «Приз зрительских симпатий», приз губернатора Оренбургской области им. А. Саморядова «За лучший сценарий», специальные призы партнеров фестиваля.



Фестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард» посвящен евразийской тематике, продвигает идеи интеграции на евразийском пространстве, объединения культур Европы и Азии, рассматривает проблемы национального и интернационального взаимодействия в современном кино.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России