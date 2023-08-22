Появились первые кадры из фильма об Александре Вампилове

Трейлер документального фильма об Александре Вампилове «Саня, драматург», над которым сейчас идет работа, появился на YouTube.





Производством картины занимается «Кинокомпания Юрия Яшникова», созданная в Иркутске 12 лет назад. Режиссер и автор сценария — Анастасия Зверькова.





Трейлер появился ко дню рождения драматурга. Родился он 19 августа 1937 года в поселке Кутулик Иркутской области. При жизни писатель не получил признания, было напечатано всего одно его интервью в прибалтийской газете «Советская Клайпеда». Авторы фильма узнали, что Вампилов дал большое и обстоятельное интервью ленинградскому журналисту, бывшему иркутянину Льву Сидоровскому, которое так и не было опубликовано. Именно этот разговор лег в основу картины.





«Саня, драматург» — это вторая серия документального сериала «Киноинтервью», который снимают о выдающихся личностях прошлого. Первая серия «Русский Морган» (2020) посвящена иркутянину Николаю Второву, самому богатому предпринимателю Российской империи начала XX века.





Работа над фильмом «Саня, драматург» ведется при поддержке минкультуры Иркутской области. Консультантами выступили сотрудники Культурного центра Александра Вампилова. Всероссийская онлайн-премьера картины состоится этой осенью.









Фото: кадр из трейлера фильма «Саня, драматург»/YouTube