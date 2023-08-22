Сарик Андреасян анонсировал съемки «Денискиных рассказов»

Продюсер, актер и режиссер Сарик Андреасян объявил о создании сериала по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.





Андреасян опубликовал фото тарелки с надписью «Денискины рассказы», где также присутствовали другие имена участников съемок. Сам продюсер назвал это экранизацией прекрасных произведений, на которых выросло несколько поколений.





«Да будет хит!» — отметил Андреасян.





Режиссер добавил, что верно движется в сторону семейного контента. Вторым продюсером станет Гевонд Андреасян — его брат.





Стоит отметить, что снимут не только сериал из 12 эпизодов, но и полнометражный фильм «Денискины рассказы в кино». Режиссером выступит Артемий Драгунский с дебютом в кино и сериалах. Гайк Асатрян и Ерзия Ертлес отвечают за сценарий, а оператором значится Роман Авраменко. Премьера запланирована на начало 2024 года.





«Денискины рассказы» — это цикл историй советского писателя Виктора Драгунского. Посвящается он событиям из жизни дошкольника, а потом ученика начальной школы Дениса Кораблева. Рассказы стали классикой детской литературы.









Фото: YouTube