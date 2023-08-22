Netflix показал трейлер триллера «Рептилия» с Бенисио Дель Торо

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер триллера «Рептилия».



Главные роли в фильме сыграли Бенисио Дель Торо и Алисия Сильверстоун. Главные роли в фильме сыграли Бенисио Дель Торо и Алисия Сильверстоун.





В фильме пойдет рассказ о детективе, который расследует убийство агента по недвижимости. Вскоре он сталкивается с мистическими деталями дела, из-за которого ухудшается его и без того сильный внутренний кризис.





Снял фильм Грант Сингер. Его соавторами сценария стали Бенисио Дель Торо и Бенжамин Брюэр.





В «Рептилии» также снялись Фрэнсис Фишер, Майкл Питт, Джастин Тимберлейк, Ато Эссандо и другие актеры. Премьера триллера на Netflix состоится 6 октября.

















Фото: кадр из фильма «Рептилия»