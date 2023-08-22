Оркестр Петербургской филармонии проведет два концерта в Нальчике

Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии выступит в Нальчике.



Концерт в родном городе художественного руководителя оркестра Юрия Темирканова приурочен к приближающемуся юбилею маэстро. 10 декабря художественному руководителю исполнится 85 лет.



В Нальчике пройдут два концерта — 29 и 30 августа. Выступления пройдут в Музыкальном театре Нальчика под управлением главного дирижера Николая Алексеева. Солистом выступит петербургский пианист, лауреат Международного конкурса имени Рахманинова Илья Папоян.



В программу войдут шедевры русских композиторов: Первый фортепианный концерт и Пятая симфония Чайковского прозвучат 29 августа; 30 августа оркестр исполнит Второй фортепианный концерт Рахманинова и Четвертую симфонию Иоганнеса Брамса.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии им. Д.С. Шостаковича