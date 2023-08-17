В рамках II Фестиваля Олега Лундстрема пройдет международная образовательная программа

В Чите пройдет международная образовательная программа Творческой мастерской Леонида Лундстрема.



Программа пройдет в рамках II Фестиваля Олега Лундстрема с 24 сентября по 1 октября. Участие в программе примут более 70 молодых музыкантов из Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа, Старобешевского района ДНР, Монголии, Китая.



Для участников программы пройдут индивидуальные занятия, мастер-классы ведущих преподавателей страны, концерты классической камерной музыки, творческие встречи с деятелями культуры, экскурсии.



В рамках II Фестиваля Олега Лундстрема состоится 16 концертов. Выступления пройдут в Чите, Петровске-Забайкальске, Нерчинске и других городах.









Фото: пресс-служба Петра Лундстрема