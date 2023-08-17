Актер фильма об СВО «Свидетель» рассказал о съемках

17.08.2023
Исполнитель главной роли в первом российском фильме о специальной военной операции Карэн Бадалов рассказал о съемках фильма.
Картина «Свидетель» режиссера Давида Дадунашвили выходит в прокат 17 августа.
По словам Бадалова, изменить политическую ситуацию картина не может, но она способна заставить людей задуматься.
«Этот фильм — попытка осмысления того, что происходит. Я не верю в то, что кино, культура могут поменять мир. Но я верю в то, что один конкретный человек с противоположной точкой зрения, посмотрев этот фильм, захочет задуматься. Если хотя бы с одним человеком это произойдет, значит мы выполнили свою миссию», — приводит слова артиста агентство РИА Новости
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Лента «Свидетель» рассказывает о скрипаче Даниэле Коэне, который приезжает в конце февраля 2022 года выступать в Киеве. С началом СВО музыкант становится свидетелем бесчеловечных преступлений и провокаций украинских националистов.
По словам актера, у него не было сомнений, соглашаться ли на роль.
«Эта роль показалась мне очень интересной, и могу признаться, что в моей карьере до сих пор это самая сложная роль», — рассказал Бадалов.
Актер сообщил, что обучался игре на скрипке и учил английский язык, готовясь к фильму. Кроме того, артист общался с непосредственными участниками событий на Донбассе.
Фото: кадр из фильма "Свидетель"