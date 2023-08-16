Эротические сцены в турецких сериалах: как это делается

Российские онлайн-платформы с удовольствием закупают права на показ и создают целые подборки турецких сериалов, пишет РИА Новости.

Зрителей привлекают не только романтика, красивые кадры и интересные герои — порой попадаются и откровенные сцены. И сняты они совсем не так, как на Западе, — в них больше целомудрия, а актеры проживают подлинные эмоции, которым хочется верить. До проявления чувств в кадре дело доходит редко — персонажи много разговаривают, спорят, интригуют, переживают, но привычное в западном кино физическое взаимодействие возлюбленных встречается редко.

За этим бдительно следит турецкий Высший совет радио и телевидения (RTÜK) — организация, контролирующая соблюдение морально-этических норм в подведомственных ей областях. За эротические сцены в клипах, фильмах и сериалах телеканалы порой наказывают штрафом и даже временно закрывают. RTÜK оценивает не только турецкую, но и зарубежную продукцию — к примеру, «Секс в большом городе 2» и «Сплетницу» запретили к показу. По словам продюсера Софьи Митрофановой, цензура также активно прислушивается к жалобам зрителей, которые сочли неприличным тот или иной контент.

Создателям фильмов приходится порой вырезать или переснимать отдельные эпизоды, сделав мизансцену или поведение героев более скромными. Проект, набравший рекордное количество штрафов за пикантные эпизоды, — скандальная «Любовь напрокат». Раскованность главных героев удивила даже иностранных зрителей. Однако большинство режиссеров, не желая платить огромные штрафы, стараются балансировать между зрительским интересом и соблюдением этических норм.





Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»