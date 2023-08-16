Режиссер Спайк Ли выразил восторг от «Мегалополиса» Фрэнсиса Копполы

Режиссер Спайк Ли поделился в соцсетях своим мнением о новом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис». Он сообщил, что остался в полном восторге от увиденного.





Ли признался, что ему удалось посмотреть 30 минут фильма, над которым продолжает работать Коппола. Режиссер отметил, что, по его мнению, фильм выйдет удивительным.





Коппола работал над проектом фильма «Мегалополис» около 40 лет. В съемках отказывали многие ведущие продюсеры Голливуда, поэтому он решил сам профинансировать работу над картиной. В общей сложности Коппола вложил около 120 миллионов долларов.





Премьера фильма «Мегалополис» запланирована на Каннском фестивале в 2024 году. Главные роли в киноленте играют Обри Плаза, Джейсон Шварцман, Шайа ЛаБаф, Адам Драйвер, Дастин Хоффман и другие звезды.









Фото: Daymond John/YouTube







