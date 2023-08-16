Лауреаты Конкурса Чайковского выступят на «Ночи Чайковского» в Клину

В Клину во второй раз пройдет гала-концерт «Ночь Чайковского».



Художественным руководителем мероприятия является народный артист СССР Юрий Башмет.



Выступление состоится 27 августа в усадьбе Демьяново в Клину. Солистами станут лауреаты XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Сергей Давыдченко, Ким Ке Хи, Федор Освер, Иван Сендецкий, Шарль Ределле, Максим Лисиин, Альбина Тонких. За дирижерским пультом — Юрий Башмет.



Как и в минувшем году, вход на мероприятие будет бесплатным.









Фото: Маргарита Бельская/пресс-служба Русского концертного агентства