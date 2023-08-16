Лауреаты Конкурса Чайковского выступят на «Ночи Чайковского» в Клину

В наступающем году планируется реализовать дни Александринского театра в Пекине.
Художественным руководителем мероприятия является народный артист СССР Юрий Башмет.
Смерть наступила в штате Риу-Гранди-ду-Сул, куда Гарсия приехала на кинофестиваль Trofeu Oscarito по...
На Каннском кинофестивале в 2022 году был показан фильм Рустаи «Братья Лейлы».
О его кончине сообщает агентство Carey Dodd Associates.
В наступающем году планируется реализовать дни Александринского театра в Пекине.
Художественным руководителем мероприятия является народный артист СССР Юрий Башмет.
Смерть наступила в штате Риу-Гранди-ду-Сул, куда Гарсия приехала на кинофестиваль Trofeu Oscarito по...
На Каннском кинофестивале в 2022 году был показан фильм Рустаи «Братья Лейлы».
О его кончине сообщает агентство Carey Dodd Associates.
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16.08.2023