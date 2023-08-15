Игорь Бутман открыл музыкальную школу в Екатеринбурге

В основу супергеройского экшна заложена трагическая история, заявил Джей Си Чендор. ...
Музыкальный корпус ДШИ № 6 имени К.Е. Архипова в Академическом районе города построили и оснастили п...
Единственный в стране обладатель высшей клоунской награды мира «Золотая маска Грока» скончался в 8...
Мастерскую проведут с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге на II Международном кинофестивале дебютов ев...
Австралийская актриса исполнила главную роль в ленте и спродюсировала ее.
В основу супергеройского экшна заложена трагическая история, заявил Джей Си Чендор. ...
Музыкальный корпус ДШИ № 6 имени К.Е. Архипова в Академическом районе города построили и оснастили п...
Единственный в стране обладатель высшей клоунской награды мира «Золотая маска Грока» скончался в 8...
Мастерскую проведут с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге на II Международном кинофестивале дебютов ев...
Австралийская актриса исполнила главную роль в ленте и спродюсировала ее.
Экспозиция работ отечественных художников-нонконформистов из коллекции Сергея Александрова посвящена...
Министр культуры РФ Ольга Любимова оценила процесс создания уникального комплекса вместе с директоро...
С 18 по 20 августа жителей и гостей Сахалинской области ждет масштабное мероприятие с авиашоу, музык...
Экспозиция «Москва, я думал о тебе!» будет работать с 18 августа по 10 сентября, сообщила пресс-служ...
Решение было принято в связи с большой популярностью фестиваля.
Кинокомпания 2V Media начала съемки фильма «Бокал вина и апельсины».
Проект приурочен к 125-летию Московского Художественного театра и 100-летию Музея МХАТ.
Главную роль в фильме сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.
Картина стартовала в превью-формате.
Мероприятие прошло 12 августа на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божией матери.
Главные роли в психологическом триллере сыграли Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро.
В своем telegram-канале Малахов написал, что Кэмпбелл опоздала на съемки на два часа.
По итогам обследования будут обнародованы отчет по проведенной работе и результаты анализа.
Фестиваль был посвящен 45-летию реконструкции лирообразных гуслей XI века с резной надписью «Словиша...
Картина будет доступна для просмотра на стримингах Amazon Prime Video, iTunes, Vudu, Google Play Mov...
15.08.2023