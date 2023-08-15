Игорь Бутман открыл музыкальную школу в Екатеринбурге

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Музшкола начнет работу 1 сентября. В ней будут вести подготовку по пяти направлениям, включая инструментальные и хоровое. Здание построено на средства частных инвесторов и рассчитано на 200 учеников.Игорь Бутман поддержал проект с самого начала. Он контролировал проектирование и строительство объекта, а также лично выбирал инструменты для школы.