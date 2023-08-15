Игорь Бутман открыл музыкальную школу в Екатеринбурге

15.08.2023

Игорь Бутман открыл музыкальную школу в Екатеринбурге
Музыкальный корпус ДШИ № 6 имени К.Е. Архипова в Академическом районе города построили и оснастили под патронатом народного артиста РФ, сообщает Е1.

Музшкола начнет работу 1 сентября. В ней будут вести подготовку по пяти направлениям, включая инструментальные и хоровое. Здание построено на средства частных инвесторов и рассчитано на 200 учеников.

Игорь Бутман поддержал проект с самого начала. Он контролировал проектирование и строительство объекта, а также лично выбирал инструменты для школы.

Фото: Pixabay