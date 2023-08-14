Мероприятия фестиваля «Словиша» в Великом Новгороде посетили более 3 тысяч человек

Гостями Международного фестиваля музыкальных древностей «Словиша» в Великом Новгороде стали более 3 тысяч человек, передает пресс-служба Министерства культуры Новгородской области.



Фестиваль был посвящен 45-летию реконструкции лирообразных гуслей XI века с резной надписью «Словиша».



В рамках фестиваля прошло около 30 лекций, мастер-классов. Участниками концертов стали более 30 творческих коллективов.



«Мероприятия фестиваля посетили более 3 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе.



В региональном министерстве культуры сообщили, что программа фестиваля включала научно-практическую конференцию «От "Словиши" до электрогуслей», выставку «Русский гудок. Народная скрипка», лекции-презентации исследовательских музыкальных инструментов и другие мероприятия.









Фото: пресс-служба министерства культуры Новгородской области