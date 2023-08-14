Дебютировал анимационный сериал о галеристке Надежде Добычиной

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Сериал включает десять серий и дополнительные материалы, посвященные одной из первых российских галеристок. Они выходят эксклюзивно в сообществе музея в VK под хэштегом #ПоМестамДобычиной.В начале ХХ века Надежда Добычина открыла в Петербурге Художественное бюро, ставшее главной независимой выставочной площадкой страны того времени. В течение семи лет она выставляла ставшие знаковыми работы отечественных художников. В бюро прошла резонансная экспозиция Наталии Гончаровой, первые показы работ Юрия Анненкова и Марка Шагала, а также «Последняя футуристическая выставка картин "0,10"», где дебютировал «Черный квадрат» Малевича.Эпизоды сериала посвящены Орлу, Петербургу, Москве, Алма-Ате и Еревану, с которыми связана жизнь и работа галеристки. Сериал расскажет о ее детстве, переезде в столицу, открытии Художественного бюро. Финальные серии расскажут о жизни Надежды Добычиной после закрытия бюро.Экспозиция «Выбор Добычиной» работает до 24 сентября.