Дебютировал анимационный сериал о галеристке Надежде Добычиной

14.08.2023

Дебютировал анимационный сериал о галеристке Надежде Добычиной
Проект подготовил Музей русского импрессионизма к выставке «Выбор Добычиной», сообщается в пресс-релизе.

Сериал включает десять серий и дополнительные материалы, посвященные одной из первых российских галеристок. Они выходят эксклюзивно в сообществе музея в VK под хэштегом #ПоМестамДобычиной.

В начале ХХ века Надежда Добычина открыла в Петербурге Художественное бюро, ставшее главной независимой выставочной площадкой страны того времени. В течение семи лет она выставляла ставшие знаковыми работы отечественных художников. В бюро прошла резонансная экспозиция Наталии Гончаровой, первые показы работ Юрия Анненкова и Марка Шагала, а также «Последняя футуристическая выставка картин "0,10"», где дебютировал «Черный квадрат» Малевича.

Эпизоды сериала посвящены Орлу, Петербургу, Москве, Алма-Ате и Еревану, с которыми связана жизнь и работа галеристки. Сериал расскажет о ее детстве, переезде в столицу, открытии Художественного бюро. Финальные серии расскажут о жизни Надежды Добычиной после закрытия бюро.

Экспозиция «Выбор Добычиной» работает до 24 сентября.


Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма