Музей-заповедник «Царицыно» приглашает на фестиваль исторических садов

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

Посетители увидят 15 работ, объединенных темой «Сады и мифы», посетят традиционный День комнатных растений (26 августа) и Керамический пикник.В этом году впервые в фестивале участвуют победители конкурса ландшафтных архитекторов и дизайнеров из разных регионов РФ. В своих работах они обыгрывают мифы, легенды или научно-фантастические произведения. Вместе с ними выставляются проекты партнеров фестиваля и две работы музея-заповедника «Царицыно».Параллельная программа включает дискуссии, мастер-классы, экскурсии, занятия для детей и взрослых по посадке растений, их рисованию и фотографированию садов, ярмарка растений, а также концертная программа, включающая джаз и барочную музыку.Вход свободный. Для посещения кураторских экскурсий потребует билет, для участия в мастер-классах — регистрация.