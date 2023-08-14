Телеведущая Марина Кравец рассказала о роли в сериале «Постучись в мою дверь»

Телеведущая и резидент Comedy Club Марина Кравец сыграет в сериале «Постучись в мою дверь» — российской версии турецкого хита.



По словам Кравец, в многосерийном ромкоме она сыграет избалованную певицу.



«Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий», — приводят слова артистки в пресс-службе создателей проекта.



По признанию Кравец, ее экранный образ далек от того, кем она является в жизни. Артистка добавила, что в российской версии ее героиня более иронична.



Ранее стало известно, что на главные роли в проект приглашены Никита Волков, Лиана Гриба, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Влад Соколовский и другие.





«Постучись в мою дверь» выйдет предположительно в конце 2023 года либо в начале 2024 года на платформах Okko, Premier и телеканале ТНТ.









Фото: Comedy Club/YouTube











