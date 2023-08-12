В Якутии пройдет фестиваль Ykt Geek Fest 2023

12.08.2023
Организаторы опубликовали программу фестиваля, который пройдет 13 августа на стадионе «Юность»
Посетителей ждет невероятное объединение выставок, соревнований, лекций, мастер-классов, презентаций, огромное количество интерактивных развлечений, косплей и приглашенные гости
Гости смогут принять участие в конкурсе косплееров, короткометражных фильмов, рассказов, а также в конкурсе рисунков.
«Ykt Geek Fest» проводится с 2014 года и в прошлом году его посетили более 10 000 человек. Одним из приглашенных гостей станет актер кино, театра и дубляжа Ислам Ганджаев. Помимо фильмов он активно озвучивает аниме. Среди самых известных его работ такие картины как: «Мастера меча онлайн», «Истребитель демонов», «Атака титанов», «Человек бензопила», «Госпожа Кагуя», «Ван Пис» и многие другие.
Фото: пресс-служба фестиваля Ykt Geek Fest