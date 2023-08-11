Ансамбль «Благовест» представит композицию «Черная роза Тифлиса»

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Концерт ансамбля духовной музыки состоится в Большом зале 8 октября в 14:00. Дирижировать будет худрук и основательница «Благовеста» Галина Кольцова. За роялем — композитор Антон Висков. Ведущим выступит отец Артемий.Его поэма «Черная роза Тифлиса» посвящена истории жизни и подвига российского дипломата, драматурга и композитора Александра Грибоедова и его молодой жены, грузинской княжны Нино Чавчавадзе. Музыку специально для композиции написал Антон Висков.