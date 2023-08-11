Российское авторское кино покажут в Бразилии





— премьера 2023 года — психологический триллер «Туман» дебютантки в режиссуре Натальи Гугуевой;

— хоррор 2022 года «Сестры» Ивана Петухова;

— драма «Наводнение» (2022) Ивана И. Твердовского о школьнице Ане, которая перестает разговаривать после смерти родителей и подвергается травле в школе;

— мелодрама «Дунай» (2021) — дебютная режиссерская работа сценаристки Любови Мульменко. Фильм о романе москвички Нади и белградца Неши участвовал в конкурсе Международного фестиваля женского кино CineFem в Уругвае в 2022 году, где исполнителя главной мужской роли Ненада Васича наградили как лучшего актера;

— драма «Сердце мира» (2018) Наталии Мещаниновой, участвовавшая в конкурсах кинофестивалей в Торонто и Сан-Себастьяне.



С 14 по 31 августа семь фильмов российских режиссеров покажут на онлайн-платформе



В онлайн-программе:



— комедийный сериал Марии Шульгиной «Почка» (2021) с Любовью Аксеновой в главной роли;

— триллер Евгения Григорьева «Подельники» (2021) по реальным событиям;

— фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома» (2020) об архитекторе, который после аварии оказывается в другом мире;

— док Сергея Дебижева «Святой архипелаг» (2022) о жизни Соловецкого монастыря — победитель ММКФ-2022 среди документальных лент.



Также во второй программе — «Сестры», «Наводнение», «Кома» и «Дунай».



Фото: Pixabay С 14 по 31 августа семь фильмов российских режиссеров покажут на онлайн-платформе Belas Artes A La Carte В онлайн-программе:— комедийный сериал Марии Шульгиной «Почка» (2021) с Любовью Аксеновой в главной роли;— триллер Евгения Григорьева «Подельники» (2021) по реальным событиям;— фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома» (2020) об архитекторе, который после аварии оказывается в другом мире;— док Сергея Дебижева «Святой архипелаг» (2022) о жизни Соловецкого монастыря — победитель ММКФ-2022 среди документальных лент.Также во второй программе — «Сестры», «Наводнение», «Кома» и «Дунай».

В программе: