Российское авторское кино покажут в Бразилии

11.08.2023
Показы пройдут очно и онлайн в рамках проекта Russian Film Festival, сообщила пресс-служба Роскино.
С 10 по 13 августа Дни российского кино пройдут в Сан-Паулу в традиционном формате. Пять фильмов покажут в кинотеатре Petra Belas Artes.
В программе:
— премьера 2023 года — психологический триллер «Туман» дебютантки в режиссуре Натальи Гугуевой;
— хоррор 2022 года «Сестры» Ивана Петухова;
— драма «Наводнение» (2022) Ивана И. Твердовского о школьнице Ане, которая перестает разговаривать после смерти родителей и подвергается травле в школе;
— мелодрама «Дунай» (2021) — дебютная режиссерская работа сценаристки Любови Мульменко. Фильм о романе москвички Нади и белградца Неши участвовал в конкурсе Международного фестиваля женского кино CineFem в Уругвае в 2022 году, где исполнителя главной мужской роли Ненада Васича наградили как лучшего актера;
— драма «Сердце мира» (2018) Наталии Мещаниновой, участвовавшая в конкурсах кинофестивалей в Торонто и Сан-Себастьяне.
С 14 по 31 августа семь фильмов российских режиссеров покажут на онлайн-платформе Belas Artes A La Carte
.
В онлайн-программе:
— комедийный сериал Марии Шульгиной «Почка» (2021) с Любовью Аксеновой в главной роли;
— триллер Евгения Григорьева «Подельники» (2021) по реальным событиям;
— фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома» (2020) об архитекторе, который после аварии оказывается в другом мире;
— док Сергея Дебижева «Святой архипелаг» (2022) о жизни Соловецкого монастыря — победитель ММКФ-2022 среди документальных лент.
Также во второй программе — «Сестры», «Наводнение», «Кома» и «Дунай».
Фото: Pixabay