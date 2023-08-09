Музей кино в Москве покажет работы лауреата «Оскара» Александра Петрова





Самые ранние относятся к 1980-м — это материалы Петрова-художника к мультфильмам «По щучьему велению», «Ночь» и «Сказочка про козявочку». 1990-ми и 2000-ми датируются материалы к его режиссерским работам: «Корове» (1989), «Сну смешного человека» (1992), «Русалке» (1996), «Старику и морю» (1999), «Моей любви» (2006).



Сейчас Петров работает над новым проектом об Александре Невском, действие которого разворачивается в XIII веке. Эскизы и наброски типажей к полнометражной ленте «Князь» можно увидеть на выставке.









Вход по билету в музей.

Фото: Александр Петров. Материалы к фильму «Корова» / пресс-служба Музея кино Также посетители познакомятся с живописью и графикой художника, не связанной с кино и книгами. Петров нередко работает с натурой в путешествиях и «выходах из дома». В экспозиции представят серии этюдов и зарисовок 2015-2019 годов.Вход по билету в музей.

10 августа художник-аниматор, режиссер и сценарист Александр Петров представит свои работы на открытии выставки «Многослойная реальность». Проект будет работать до 7 ноября.В павильоне № 36 на ВДНХ публика увидит эскизы, сцены из фильмов, графические разработки типажей, этюды к анимационным лентам, а также живопись, рисунки, книжные иллюстрации. Работы представят в хронологическом порядке.