Достоевский и Чуковский обошли Кинга и Роулинг

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Стивен Кинг больше не является самым издаваемым автором художественной литературы в России. Он сместился на шестую строчку. В первом полугодии 2023-го тираж его книг составил 241 тыс. против 1 млн за аналогичный период прошлого года.Лидером рейтинга стал Федор Достоевский (578 тыс. книг), в прошлом году занимавший вторую строчку с 463 тыс. экземпляров. На второе место поднялась Агата Кристи (411 тыс.). Третье заняла Анна Джейн (Анна Потапкина) с тиражом в 294 тыс. книг. Она стала новичком топа вместе с А. Сапковским, А. Конан Дойлем, А. Лавринович и Э. Скотт.В топ-20 самых издаваемых авторов детской литературы тоже сменился лидер. Вместо «мамы Гарри Поттера» Джоан Роулинг им стал Корней Чуковский (636 тыс. книг). В тройку лидеров вошли Александр Пушкин (351 тыс.) и Елена Ульева (294 тыс.).Кинг и Роулинг отказались продлевать контракты с российскими издательствами после начала СВО.