Достоевский и Чуковский обошли Кинга и Роулинг

09.08.2023
Отечественные классики возглавили рейтинг самых издаваемых писателей РФ по итогам первой половины 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Книжной палаты, которые изучил РБК.
Стивен Кинг больше не является самым издаваемым автором художественной литературы в России. Он сместился на шестую строчку. В первом полугодии 2023-го тираж его книг составил 241 тыс. против 1 млн за аналогичный период прошлого года.
Лидером рейтинга стал Федор Достоевский (578 тыс. книг), в прошлом году занимавший вторую строчку с 463 тыс. экземпляров. На второе место поднялась Агата Кристи (411 тыс.). Третье заняла Анна Джейн (Анна Потапкина) с тиражом в 294 тыс. книг. Она стала новичком топа вместе с А. Сапковским, А. Конан Дойлем, А. Лавринович и Э. Скотт.
В топ-20 самых издаваемых авторов детской литературы тоже сменился лидер. Вместо «мамы Гарри Поттера» Джоан Роулинг им стал Корней Чуковский (636 тыс. книг). В тройку лидеров вошли Александр Пушкин (351 тыс.) и Елена Ульева (294 тыс.).
Кинг и Роулинг отказались продлевать контракты с российскими издательствами после начала СВО.
Фото: Pixabay