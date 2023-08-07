Литературный музей «ХХ век» подарит подарки в день рождения Михаила Зощенко

Фото: пресс-служба Литературного музея «ХХ век»

В этот день каждый посетитель музея «ХХ век» в Петербурге может принять участие в беспроигрышной лотерее и получить в подарок билеты на новую выставку «Ловцы слов» в Гостином дворе, литературный парфюм или музейные сувениры.Также музей примет участие в Дне Зощенко на фестивале «Книжные аллеи», который проходит на Малой Конюшенной улице. В 17:00 там состоится выступление «Метод Зощенко». Классик предполагал, что сильнее всего на историю влияют любовь, деньги, коварство, неудачи и удивительные события. С этой точки зрения музейные сотрудники расскажут о жизни писателя. Они поделятся, почему его день рождения правильно отмечать 9 августа, а не 10-го. Ожидается, что с приветственным словом обратится правнучка автора Вера Зощенко.