Дебютировал трейлер «березопанк»-сериала «Кибердеревня»

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«Кибердеревня» (12+) возвращается в качестве сериала спустя два года после выхода первого видео о российской ферме на Марсе. Над проектом работала команда оригинальгого ролика Birchpunk и CGI-команда студии Black Point. Продюсированием занимались «Плюс Студия» и «Место силы».Действие разворачивается в 2100 году, когда человечество свободно путешествует по космосу и активно использует роботов. Купола русских православных церквей звонят на Церере, а на Марсе процветает роботизированное хозяйство Николая и его семьи. Идиллию нарушает прибытие на планету главы корпорации «Ижевск Дайнемикс» Барагозина, который хочет построить завод на месте кибердеревни. Николай встает на защиту дома и отправляется в опасный путь до Земли, чтобы его защитить.Премьера запланирована на осень. Сериал будет выходить на «Кинопоиске».