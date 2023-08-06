Премьера фильма «Привет, мама» состоялась на кинофестивале в Выборге

Режиссером выступила Иля Малахова. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра START.





В сентябре картина отправится в Сан-Себастьян, где состоится международная премьера. «Привет, мама» — история о позднем взрослении и преодолении детских травм. Главные роли в картине исполнили Дарья Савельева и Аглая Тарасова. Продюсер фильма — Наталья Дрозд, которая стоит за созданием таких картин как «Один маленький ночной секрет», «Снегирь», «Купе номер 6», «Аритмия», «Сердце мира».





Кире, которую сыграла Дарья Савельева, 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой и двумя племянницами от разных отцов. Веру сыграла Аглая Тарасова. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять, она искренне любит «такую» семью, состоящую из сестер, и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.



