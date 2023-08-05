Анна Нетребко требует от Metropolitan Opera $360 тыс. за отмененные выступления

Российская оперная певица Анна Нетребко через суд требует от театра Metropolitan Opera компенсации в размере $360 тыс. за отмененные выступления. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).





По его данным, исковая жалоба поступила 4 августа в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Нетребко настаивает, что руководство театра, приостановив сотрудничество и отменив ее выступления, запланированные на 2024-2025 годы, нарушило договоренности с певицей и подвергло ее дискриминации по национальному признаку. При этом, как пишет AP, в иске подчеркивается, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба «негативно сказались на отношении к Нетребко среди зрителей, в том числе вызвав протесты против нее», а также привели к тому, что другие американские театры «избегают сотрудничества» с российской певицей.





Кроме того, в иске утверждается, что требование руководства театра к исполнительнице отказаться от поддержки российского руководства вызвало критику в адрес певицы на родине. Нетребко также настаивает, что действия руководства Metropolitan Opera вынудили ее невыгодно продать свою нью-йоркскую квартиру и нанесли ей «значительный моральный ущерб».





Фото: скриншот YouTube/Андрей Дудко