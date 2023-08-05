«Грань будущего 2»: вернется ли Эмили Блант к роли?

Актриса Эмили Блант, сыгравшая в оригинале Риту Вратаски, призналась в том, что также с нетерпением ждёт возможности сняться в продолжении. Она также подтвердила, что уже читала черновой сценарий. Об э том сообщает IGN.





Во время интервью Джошу Горовицу в его подкасте Happy Sad Confused Блант призналась, что ей так же не терпится поучаствовать во 2 части как и всем остальным.





«Был один случай, когда Даг Лайман подполз ко мне и сказал:... Я бы с удовольствием воплотил это в реальность, но я просто не знаю, когда и как — сколько невыполнимых миссий нужно Тому Крузу? Давай же!»





Хотя фанаты требовали продолжения с тех пор, как фильм вышел на экраны в 2014 году, прогресса было мало. Тем не менее, Блант подтвердила, что встречалась с режиссером Дугом Лайманом, чтобы обсудить продолжение: "Однажды он сказал: «Эй, я лечу в Мартас-Виньярд на своем самолете в эти выходные, может быть, мы могли бы обсудить «Грань будущего в самолете?».





В «Грань будущего» Том Круз играет майора Билла Кейджа, офицера по связям с общественностью без боевого опыта, который оказывается в эпицентре последней схватки с инопланетной расой. Это научно-фантастический фильм с концепцией и уникальным сюжетом; Кейдж попадает в петлю времени, когда он живет, умирает и повторяется. «Разве он не был великолепен в роли трусливого героя?» — сказала Блант о персонаже Круза.



