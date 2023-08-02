Стартовала программа «Культурная карта 4+85» для детей из новых регионов

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

До 4 августа сто детей и подростков побывают на обзорной экскурсии по столице, посетят Пушкинский музей и Музей Победы, увидят «КороЛЕВство» в Большом Московском цирке и балет «Бахчисарайский фонтан» в Молодежном театре.Другую группу из ста участников ждет экскурсия по Северной столице, прогулки по Петропавловской крепости и ГМЗ «Гатчина», поход на «Щелкунчика» в Мариинку и на представление братьев Запашных в Цирк на Фонтанке.Программа предназначена для детей из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Она включает восемь туристических маршрутов. «До конца года 10 тысяч ребят из новых регионов примут участие в "Культурной карте 4+85" и познакомятся с богатым культурным наследием нашей страны», — отметила глава министерства.