Галь Гадот подтвердила разработку «Чудо-женщины 3»

Фото: кадр из фильма «Чудо-женщина»

Главы DC Studios и исполнительница роли Дианы Принс «собираются вместе разработать «Чудо-женщину 3». Гадот заявила об этом со ссылкой на руководителей студии. Детали проекта она не раскрыла. Гадот беседовала с изданием до начала забастовки актеров.Она подчеркнула, что любит играть Чудо-женщину. «Эта роль близка и дорога мне», — добавила актриса.Ранее третью часть Wonder Woman разрабатывала постановщица первой и второй ленты Пати Дженкинс. Она не вписалась в планы Ганна и Сафрана по модернизации киновселенной, и WBD заморозил проект.