Галь Гадот подтвердила разработку «Чудо-женщины 3»

02.08.2023

Галь Гадот подтвердила разработку «Чудо-женщины 3»
Актриса будет работать над триквелом Wonder Woman с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном для обновленной киновселенной DC. Об этом она рассказала ComicВook.

Главы DC Studios и исполнительница роли Дианы Принс «собираются вместе разработать «Чудо-женщину 3». Гадот заявила об этом со ссылкой на руководителей студии. Детали проекта она не раскрыла. Гадот беседовала с изданием до начала забастовки актеров.

Она подчеркнула, что любит играть Чудо-женщину. «Эта роль близка и дорога мне», — добавила актриса.

Ранее третью часть Wonder Woman разрабатывала постановщица первой и второй ленты Пати Дженкинс. Она не вписалась в планы Ганна и Сафрана по модернизации киновселенной, и WBD заморозил проект.


Фото: кадр из фильма «Чудо-женщина»