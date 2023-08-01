«Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат 21 декабря

Фото: кадр из фильма Ferrari

Ferrari стала первой режиссерской работой легендарного кинематографиста за последние восемь лет. Манн («Последний из могикан») выступил постановщиком, продюсером и соавтором сценария. Лента дебютирует на Венецианском кинофестивале и закроет смотр в Нью-Йорке.Фильм основан на книге Брока Йейтса об Энцо Феррари — итальянском гонщике, конструкторе, основателе компании, названной в его честь. Гонщика сыграл Адам Драйвер, а его близких женщин — Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. Сюжет развернется в 1957 году после того, как чета Феррари похоронила сына, а скудерия оказалась на грани банкротства.