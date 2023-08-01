«Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат 21 декабря

Дистрибуцией нового фильма Майкла Манна в РФ занялся «Каропрокат», сообщил «БК».
Выставка создана в рамках Ассамблеи петровских музеев России, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Пассажиры тематического состава могут узнать о нацпроектах России, сообщается на сайте Минкультуры Р...
Фильм Греты Гервиг установил новый рекорд — по сборам второй недели мирового проката среди проекто...
Вместо «Тополиного пуха» 31-й смотр завершится показом «У людей так бывает», сообщается на сайте фес...
Дистрибуцией нового фильма Майкла Манна в РФ занялся «Каропрокат», сообщил «БК».
Выставка создана в рамках Ассамблеи петровских музеев России, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Пассажиры тематического состава могут узнать о нацпроектах России, сообщается на сайте Минкультуры Р...
Фильм Греты Гервиг установил новый рекорд — по сборам второй недели мирового проката среди проекто...
Вместо «Тополиного пуха» 31-й смотр завершится показом «У людей так бывает», сообщается на сайте фес...
3 августа в Манеже представят терскую породу лошадей, сообщила пресс-служба Звенигородского музея-за...
Первая заместительница главы комитета ГД по культуре Елена Драпеко прокомментировала «Абзацу» провед...
Американский актер, известный по комическому образу Пи-Ви, скончался в возрасте 70 лет, сообщили его...
Указ о формировании полков Росгвардии особого назначения подписал президент РФ, сообщает Daily Sto...
Комментируя успех «Барбигеймера», американский режиссер высказался о будущем киноиндустрии, сообщил ...
С 24 по 27 августа Театр Наталии Касаткиной и Владимира Василёва впервые выступит в Александринке,...
Российский фонд культуры подвел итоги конкурсного отбора на участие в проекте, сообщила его пресс-...
Netflix опубликовал тизер перезапуска фильма Spy Kids: 2003 года на своем ютьюб-канале.
Концерт состоялся в Пхеньяне во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщила «Газета.ру».
Конкурс проводился с октября 2022 года по июнь 2023-го Российским музыкальным союзом при поддержке П...
Выступления проведет Творческая мастерская Леонида Лундстрема, сообщили организаторы.
Marvel Studios поделилась на ютьюб-канале роликом к продолжению сериала о боге-трикстере.
С 12 по 15 сентября в «Экспофоруме» пройдет СПбМКФ, сообщил «БК».
Онлайн-кинотеатр Kion представил первый ролик ко второму сезону шоу об эскорте. Трейлер доступен н...
01.08.2023