Кинофестиваль «Выборг» сменил фильм закрытия

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Заявленный ранее фильм закрытия не покажут на Выборгском кинофестивале по техническим причинам. Комедию «Тополиный пух» «не успели закончить в нужные сроки», поясняется в сообщении.Вместо ленты Артема Лемперта с Антоном Лапенко в главной роли зрители увидят мелодраму Карена Оганесяна и Валерия Белоцерковского. В ней снялисьЮрий Стоянов, Любовь Толкалина, Константин Лавроненко, Екатерина Шпица, а также Галина Польских, Владимир Меньшов и др. Сценарий подготовила Наталья Белоцерковская. «У людей так бывает» описывают как лирическую и философскую историю об «обычных» людях.«Выборг» (ранее «Окно в Европу») пройдет с 4 по 11 августа.