Перформанс «Лошадь в музее!» пройдет в Звенигороде

Фото: Ольга Итина

Специальным гостем презентации станет терский жеребец по кличке Творец. Посетители смогут сфотографироваться с ним.Мероприятие начнется паблик-током с берейтором, тренером, каскадером и соучредителем конноспортивного клуба «Легенда» Дмитрием Кирилловым. Он расскажет о происхождении породы, традициях отечественной кавалерийской верховой езды, работе лошадей в кино, джигитовке. Встреча станет частью нового проекта «Интервью в музейном интерьере».Манеж в Звенигороде возвели в 1830-е годы. Вопреки названию в нем не было лошадей. Здание использовалось как винный и соляной склад, кино- и дачный театр, дом культуры. Сегодня оно является одной из экспозиционных площадок музея-заповедника.