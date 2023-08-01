РФК объявил участника проекта «Мастерская по инклюзии. Культура 2.0»

01.08.2023
Российский фонд культуры подвел итоги конкурсного отбора на участие в проекте, сообщила его пресс-служба.
Победителем стал Тверской областной дворец культуры «Пролетарка». Его выбрали из 31 учреждения культуры, заявки которых приняли к рассмотрению. Конкурс проводился с 1 по 30 июня. В нем участвовали государственные и муниципальные музеи, библиотеки, музеи-заповедники, ДК и культурные центры. Всего получили 74 заявки из 24 регионов РФ. 26 из них приняли для экспертной оценки.
«Мастерская по инклюзии. Культура 2.0» от РФК призвана помочь учреждениям культуры стать более открытыми и доступными для посетителей с инвалидностью, развивать проекты в сфере социокультурной инклюзии и выстраивать эффективные контакты с разной аудиторией.
Тверской ДК «Пролетарка» заинтересован в адаптации своего пространства и публичных событий для людей с ОВЗ. С 2022 года в нем работает «Инклюзивная творческая лаборатория», которая уже провела 13 мероприятий с участием более 400 посетителей с инвалидностью.
Участие в проекте РФК предполагает обучение сотрудников «Пролетарки» корректному общению с разными посетителями с учетом их особенностей, помощь специалистов по развитию инклюзивного направления, а также финансовую поддержку в 2 млн рублей для создания доступной среды.
Программа проекта включает следующие блоки:
• выбор методических материалов по вопросам инклюзии в учреждениях культуры;
• обзор грантов и фондов, поддерживающих мероприятия в сфере инклюзии;
• принципы универсального дизайна и правила создания безбарьерной среды;
• работа с незрячими и слабовидящими людьми: особенности восприятия и коммуникации, средства для передвижения и ориентирования в пространстве, тифлокомментирование (аудиодескрипция), создание тактильных копий экспонатов;
• работа с глухими и слабослышащими людьми: русский жестовый язык, техсредства;
• специфика работы с людьми с одновременными нарушениями слуха и зрения;
• работа с посетителями с ментальными особенностями;
• цифровая доступность;
• развитие инклюзивного волонтерства;
• особенности продвижения инфопродуктов и услуг для людей с инвалидностью.
Фото: Pixabay