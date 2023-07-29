Четыре новых арт-объекта появятся на международном фестивале ландшафтных объектов "Архстояние"

Фестиваль пройдет в Калужской области с 28 по 30 июля в арт-парке Никола-Ленивец . Об этом сообщает ТАСС.





Новинкой в программе станут институциональные кэмпы, программу для которых подготовили различные творческие проекты со всей страны. На фестивале представят четыре масштабных арт-объекта, каждый из которых по-своему раскрывает тему предсказаний. «Архстояние» предлагает поиграть в прогнозы, заглянуть в работы художников, как в магический шар, и увидеть себя вне времени, вне обстоятельств и вне границ собственного воображения.





Хедлайнер фестиваля Алексей Козырь создал «Капсулу предсказаний», куда гости соберут более 1,5 тыс. посланий потомкам, сообщений и размышлений. Арт-объект будут хранить под землей до 2050 года.





Впервые частью фестиваля станет программа институциональных кэмпов. Так, студенты Института бизнеса и дизайна B&D из Москвы с помощью проекта «Солнечный калейдоскоп» раскроют тему восприятия и доверия в меняющемся мире.





«Архстояние» — ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в арт-парке Никола-Ленивец. За 18-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский, Александр Бродский, Юрий Григорян (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды) и другие. Возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории.





Фото: скриншот YouTube/True Travel Stories