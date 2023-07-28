Завершились съемки третьего сезона сериала «Полярный»

Киностудия 1-2-3 Production объявила о завершении съемок третьего сезона «Полярного».
Главные роли в сериале играют Михаил Пореченков и Александр Ратников.
Главный герой становится мэром города Полярный и вынужден решать проблемы, оставленные предыдущим градоначальником.
«Витя также наживает себе нового противника — молодого и наглого Ломаева. Кроме профессиональных трудностей, появляются и семейные: в новом сезоне главный герой становится еще и отцом», — говорится в синопсисе нового сезона.
В настоящий момент сериал находится на стадии постпродакшна, сообщил режиссер проекта Илья Аксенов. Дата премьеры нового сезона пока не объявлена.
Фото: кадр из сериала «Полярный 3»