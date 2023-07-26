Premier представит премьеру второго сезона «На страже пляжа» 27 июля

Главные роли в сериале играют Антон Филипенко, Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков и д...
В новом сезоне будет показано 7 серий по 3 минуты каждая.
В течение двух дней в Доме Пашкова участники мероприятий из двух стран обсуждали взаимодействие в сф...
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В экспозицию вошли три раздела: «Новороссия в составе Российской империи», «Новороссия в составе Укр...
Главные роли в сериале играют Антон Филипенко, Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков и д...
В новом сезоне будет показано 7 серий по 3 минуты каждая.
В течение двух дней в Доме Пашкова участники мероприятий из двух стран обсуждали взаимодействие в сф...
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В экспозицию вошли три раздела: «Новороссия в составе Российской империи», «Новороссия в составе Укр...
Одним из главных событий станет возвращение в проект Виталия Гогунского, сыгравшего Эдуарда Кузьмина...
Главную роль в проекте сыграл Юрий Стоянов.
Показы пройдут в Российском центре науки и культуры в Аммане.
Съемки ранее анонсированного четвертого сезона перенесены на 2024 год. ...
В видеоряде использована хроника с фронта.
Мировая премьера фильма «Голда. Судный день» состоится 25 августа.
Премьера фильма «Барби» состоялась 19 июля.
Комедия собрала за день более 32 млн долларов.
В мировом кинопрокате «Русалочка» собрала более 560 млн долларов.
Об этом сообщил директор сенегальского департамента кинематографии Жермен Коли.
Снял фильм ужасов Дэвид Гордон Грин, известный по новой трилогии «Хэллоуин».
Результаты кастинга объявил Фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S.
В фильме одни из главных ролей сыграли российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный.
Картина рассказывает о леденящих событиях, которые происходят на борту знаменитого трансатлантическо...
Главные роли в драме Оксаны Бычковой играют Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.
26.07.2023