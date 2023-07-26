Premier представит премьеру второго сезона «На страже пляжа» 27 июля

Онлайн-кинотеатр Premier представит премьеру первого эпизода нового сезона сериала «На страже пляжа» 27 июля.





Криминалист Денис Дубов становится главным подозреваемым в убийстве. Подставивший его опасный преступник взял в заложницы его напарницу, чтобы контролировать действия героя.





Главные роли в сериале играют Антон Филипенко, Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков и другие актеры.



Снял сериал режиссер Акаки Сахелашвили.









Фото: 1-2-3 Production