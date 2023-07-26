Premier представит премьеру второго сезона «На страже пляжа» 27 июля

26.07.2023

Premier представит премьеру второго сезона «На страже пляжа» 27 июля
Онлайн-кинотеатр Premier представит премьеру первого эпизода нового сезона сериала «На страже пляжа» 27 июля. 

Криминалист Денис Дубов становится главным подозреваемым в убийстве. Подставивший его опасный преступник взял в заложницы его напарницу, чтобы контролировать действия героя. 

Главные роли в сериале играют Антон Филипенко, Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков и другие актеры.

Снял сериал режиссер Акаки Сахелашвили.


Фото: 1-2-3 Production