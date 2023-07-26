Юта спела о морпехах на СВО в новом клипе «За ленту»

26.07.2023

Юта спела о морпехах на СВО в новом клипе «За ленту»
Юта (Анна Осипова) опубликовала клип на песню «За ленту». В клипе снялись морпехи, участвующие в СВО.

В песне Юта поет об участниках спецоперации, которые жертвуют своими жизнями ради общей победы. В видеоряде использована хроника с фронта.


«Легендарные командиры морпехов — Струна и Рокот — приняли участие в съемках этого видеоклипа. Теперь вся страна будет знать Героя России с позывным Струна в лицо!» — говорится в описании к клипу.

Пользователи тепло встретили новую песню Юты и оставили благодарности в комментариях.


Фото: кадр из клипа Юты «За ленту»