Юта спела о морпехах на СВО в новом клипе «За ленту»

Юта (Анна Осипова) опубликовала клип на песню «За ленту». В клипе снялись морпехи, участвующие в СВО.





В песне Юта поет об участниках спецоперации, которые жертвуют своими жизнями ради общей победы. В видеоряде использована хроника с фронта.









«Легендарные командиры морпехов — Струна и Рокот — приняли участие в съемках этого видеоклипа. Теперь вся страна будет знать Героя России с позывным Струна в лицо!» — говорится в описании к клипу.





Пользователи тепло встретили новую песню Юты и оставили благодарности в комментариях.









Фото: кадр из клипа Юты «За ленту»