Дальневосточный фестиваль «Мариинский» открылся балетом «Раймонда»

На Приморской сцене Мариинского театра состоялось открытие первой части VIII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», передает пресс-служба Министерства культуры России.



В программу вошли жемчужины классического балетного репертуара Мариинского театра.



Открыл фестиваль балет Александра Глазунова «Раймонда» в постановке художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Эльдара Алиева.



Зрителей ждут также постановки «Дон Кихот» Людвига Минкуса, «Жизель» Адольфа Адана. В постановках задействованы солисты и молодые танцовщики из петербургской труппы, а также балетная труппа Приморской сцены.



«Отличительной чертой нынешнего фестиваля является участие не только ведущих солистов Мариинского театра в спектаклях Приморской сцены, но и исполнение вторых партий гостями из Санкт-Петербурга. Решение об изменении привычного формата балетной части фестиваля связано с воплощением идеи директора Мариинского театра Валерия Гергиева о создании единого пространства для творческой деятельности между основной площадкой Мариинского театра и его филиалами», — рассказал художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России